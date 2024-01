Speciale difesa: Etiopia-Somalia, consigliere sicurezza nazionale, aperti al dialogo per risolvere disputa sul Somaliland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le osservazioni sono arrivate poche ore dopo che l'Egitto ha dichiarato che non consentirà alcuna minaccia alla sovranità territoriale della Somalia. "L'Egitto non permetterà a nessuno di minacciare la Somalia o pregiudicare la sua sicurezza", ha detto domenica il presidente Abdel Fattah al Sisi in una conferenza stampa congiunta tenuta al Cairo con l'omologo somalo Mohamud. L’Etiopia ha firmato un accordo di accesso al mare con il Somaliland all’inizio di questo mese, una mossa che Mogadiscio ha respinto, definendola “illegittima” in quanto rappresenta una minaccia al buon vicinato e una violazione della sua sovranità. In seguito all'accordo il governo di Mogadiscio ha inoltre richiamato il suo ambasciatore in Etiopia. L’accordo consente all’Etiopia di affittare per almeno 50 anni un tratto di territorio costiero di 20 chilometri nel Somaliland, dando la possibilità al Paese di avere un accesso cruciale al Mar Rosso attraverso il porto di Berbera. La firma dell’accordo ha provocato una dura reazione da parte della Somalia, che ha richiamato il proprio ambasciatore dall’Etiopia e avviato una fitta relazione diplomatica con Egitto ed Eritrea, due Paesi che hanno interesse a contenere le ambizioni etiopi nella regione. L’accordo ha scatenato proteste anche in Somaliland e ha causato le dimissioni del suo ministro della Difesa, Abdiqani Mohamoud Ateye. (Res)