Speciale difesa: Libano, leader falangista Gemayel, non permetteremo a Hezbollah di "distruggere" Paese

- Il capo del partito libanese Kataib (Falangi), Samy Gemayel, ha espresso il proprio rifiuto di permettere al partito sciita filo-iraniano Hezbollah di "causare la distruzione" del Libano e "decidere da solo sul futuro di tutti i libanesi". In seguito a un incontro con alti esponenti del proprio partito, Gemayel ha tenuto un discorso pubblico, sottolineando che "il vero obiettivo della guerra e della coalizione che la sostiene è imporre l'Iran come principale interlocutore in Medio Oriente e proteggere i suoi interessi". "Dovremo aspettare di vedere cosa succede tra (il movimento islamista palestinese) Hamas e Israele (a Gaza) prima di conoscere il nostro destino", ha detto il leader falangista, sottolineando: "Tutte le dichiarazioni di Hezbollah confermano il suo sostegno alla Striscia di Gaza e alla resistenza islamica e il fatto che non accetterà di negoziare o risolvere il problema finché continueranno i bombardamenti su Gaza". Gemayel ha anche criticato il primo ministro libanese uscente, Najib Miqati: "Il governo sta obbedendo alle decisioni di Hezbollah a scapito del Libano. Vogliamo un presidente che difenda il Libano, i suoi confini e la sua sicurezza". In seguito all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 in Israele, con la conseguente operazione avviata dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza, al confine israelo-libanese si verificano quasi quotidianamente scontri tra le Idf e Hezbollah. (Lib)