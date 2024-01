Sardegna 2024: Matteo Salvini a Cagliari il prossimo 26 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini sarà il primo leader nazionale a sbarcare in Sardegna per la campagna elettorale delle elezioni regionali del prossimo febbraio. Il leader della Lega, nonché vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti sarò a Cagliari venerdì 26 gennaio a Cagliari, alle 11 all'Hotel Regina Margherita con l'evento "L'Italia dei Sì 2023-2032 - Progetti e grandi opere in Italia e in Sardegna". Ancora non è stato comunicato se insieme a lui ci sarà anche il candidato presidente del centrodestra, Paolo Truzzu, o se ci sarà un incontro privato. Incerta anche la partecipazione del governatore uscente Christian Solinas, segretario del Psd'Az, partito alleato della Lega. Confermata invece la partecipazione dell'assessore ai Trasporti e presidente del partito dei quattro mori, Antonio Moro. (Rsc)