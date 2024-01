Ucraina: Danimarca donerà 12 milioni di euro per rafforzamento difesa informatica Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca donerà 12 milioni di euro (91 milioni di corone) per il rafforzamento della difesa informatica dell'esercito ucraino. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa danese, ripreso dall'emittente "Dr". "In diverse occasioni abbiamo erogato donazioni a sostegno della difesa informatica e dell'infrastruttura critica in Ucraina. È quindi naturale che contribuiamo a sostenere l'Ucraina in un settore in cui siamo già attivi", ha affermato il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen. (Sts)