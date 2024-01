Usa-Nigeria: Blinken, pronti a lavorare per la rivoluzione tecnologica di Abuja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende degli Stati Uniti sono pronte ad investire in Nigeria, in particolare nel settore tecnologico, settore nel quale intendono lavorare collaborando per promuovere la "rivoluzione" cercata dal Paese. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Anthony Blinken, in visita nel Paese africano nel quadro di un tour che lo ha già portato a Capo Verde ed in Costa d'Avorio e lo vedrà fra pochi giorni in Angola. "Gli imprenditori e le aziende americane sono pronti a collaborare e investire in Nigeria, in particolare nel settore tecnologico", ha detto Blinken durante il briefing con la stampa tenuto a margine dell'incontro avuto con il presidente Bola Tinubu alla sede della presidenza di Abuja. “Abbiamo giganti della tecnologia che hanno collaborato con partner nigeriani per contribuire a soddisfare la promessa del milione di posti di lavoro digitali fatta dal presidente Bola Tinubu”, ha aggiunto, sottolineando che gli imprenditori statunitensi del settore tecnologico "stanno promuovendo le prossime start-up della Nigeria e le nostre società di venture capital stanno lavorando per finanziarle”. In particolare, ha sottolineato ancora Blinken, le aziende statunitensi in Nigeria stanno lavorando per ampliare l’accesso a Internet nel Paese. "Vogliamo lavorare in partnership per guidare la rivoluzione tecnologica della Nigeria”, ha detto.(Res)