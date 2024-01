Roma: Spena (World water forum), Capitale è candidatura dell'Italia e dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura di Roma al World water forum "è la candidatura dell'Italia e di un continente, l'Europa" e se la Capitale si aggiudicherà l'undicesima edizione "cambierà faccia perché oltre a coinvolgere i governi, gli enti locali, le associazioni internazionali, vogliamo aprire le porte ai fornitori dei servizi e al settore privato e poi vogliamo mettere al centro della celebrazione la parità di genere". Lo ha detto la presidente del Comitato promotore del World water forum 2027, Maria Spena di Forza Italia. "Un percorso che abbiamo iniziato mesi fa e raccolto dal vicepremier Tajani che ha sostenuto la candidatura e la scelta di questa città - ha spiegato -. Roma che ci ha insegnato come nasce l'acqua e come gestirla. Ma oltre a essere la candidatura di una città questa è la candidatura di un Paese e di un continente, l'Europa. Nel 2024 - ha proseguito - il forum si svolgerà in Indonesia, a Bali, e speriamo di poterci ritrovare lì per un passaggio di consegna nelle mani dell'Italia. Se dovessimo aggiudicarci la candidatura - ha concluso - vogliamo cambiare la faccia dell'undicesima edizione perché oltre a coinvolgere i governi, enti locali, associazioni internazionali, vogliamo aprire le porte ai fornitori dei servizi e al settore privato. E poi vogliamo mettere al centro della celebrazione la parità di genere e incentivare la partecipazione delle nuove generazioni e delle nuove professionalità da tutelare". (Rer)