Polonia: protesta degli agricoltori, strade bloccate in tutto il Paese

- A causa delle proteste degli agricoltori, numerose strade in Polonia sono oggi bloccate. L’azione di protesta dei contadini polacchi è cominciata alle 12 e proseguirà fino alle 14 (ora locale). Secondo gli organizzatori delle manifestazioni, il blocco stradale coinvolge quasi 250 località. Gli agricoltori si oppongono all’introduzione del Green Deal europeo e all’afflusso di merci dall’Ucraina. Il viceministro dell’Agricoltura Michal Kolodzejczak ha incontrato i manifestanti a Nysa, in Polonia sudoccidentale, e ha assicurato che l’esecutivo sta studiando controlli migliori sulle importazioni dall’Ucraina. Anche il ministro dell’Agricoltura Czeslaw Siekierski incontrerà gli agricoltori in protesta a Slupno, nel centro del Paese. (Vap)