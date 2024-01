Mercosur: oggi ad Assunzione vertice ministri Esteri Ue, focus su sviluppi in accordo con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del Mercato comune del sud (Mercosur) si riuniscono oggi ad Assunzione, capitale del Paraguay, per discutere dei possibili progressi negli accordi commerciali, a partire da quello con l'Unione Europea. Al vertice, il primo della presidenza semestrale paraguaiana, partecipa anche il ministro degli Esteri della Bolivia, Paese in attesa di entrare in modo stabile nel blocco composto anche da Argentina, Brasile e Uruguay. L'agenda ufficiale del vertice, con inizio alle 9.30 (ora locale, le 13.30 in Italia), prevede la discussione sull'eventuale discussione sugli accordi del Mercosur con l'Ue e altri mercati, oltre che l'approfondimento dei meccanismi di integrazione del gruppo. L'esito dei lavori verrà comunicato dal ministro degli Esteri paraguaiano, Ruben Ramirez, alla fine dei lavori, attorno alle 18 (le 22 in Italia). (segue) (Abu)