Mercosur: oggi ad Assunzione vertice ministri Esteri Ue, focus su sviluppi in accordo con Ue (2)

- Il negoziato per l'accordo tra Ue e Mercosur, iniziato quasi 25 anni fa, è bloccato - tra le altre cose - dalle accuse di protezionismo avanzate dai paesi sudamericani e di incapacità di rispettare gli standard ambientali, denunciate da Bruxelles. Il Brasile ha chiuso il semestre di presidenza di turno del Mercosur, da luglio a dicembre 2023, senza riuscire a chiudere l'accordo, come aveva promesso. Il presidente paraguaiano Santiago Pena, oggi nuovo presidente di turno del blocco, ha già precisato che il tema dell'accordo con l'Ue, considerata la sostanziale mancanza di "volontà politica", non è in cima all'agenda. Molta attesa c'è per il contributo che dovrebbe dare il nuovo governo dell'Argentina. La ministra degli Esteri Diana Mondino, alla prima presenza a una riunione del Mercosur ha incontrato la settimana scorsa il vicepresidente Ue, Valdis Dombrovskis, a margine del Forum economico mondiale di Davos (Svizzera), occasione per discutere dei possibili progressi nelle trattative. (segue) (Abu)