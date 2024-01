Germania-Cina: la Bundesbank mette in guardia dal disaccoppiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bundesbank mette in guardia dal disaccoppiamento della Germania dalla Cina. Nel suo rapporto mensile, la banca centrale tedesca avverte che un simile sviluppo comporterebbe “conseguenze significativamente più gravi” del disimpegno della Germania dalla Russia. Per la Bundesbank, “rischi considerevoli” del “decoupling” dalla Cina interesserebbero soprattutto il settore bancario tedesco. Alcuni banche vantano, infatti, crediti elevati nei confronti di aziende con stretti legami con la Cina. I fallimenti di questi prestiti incidono anche sul portafoglio complessivo e sul capitale delle grandi banche di rilevanza sistemica. Al riguardo, il quotidiano “Handelsblatt” riferisce che, su 756 aziende con un elevato grado di dipendenza dalla Cina, i crediti complessivi degli istituti di credito tedeschi ammontavano recentemente a circa 220 miliardi di euro. Secondo la Bundesbank, tale cifra corrisponde a circa il 7 per cento degli attivi ponderati per il rischio del sistema bancario e al 42 per cento del “capitale primario di classe 1”. La Bundesbank sottolinea: “Circa il 90 per cento del sistema bancario ha un rapporto di credito con almeno un'impresa esposta”. (segue) (Geb)