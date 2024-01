Germania-Cina: la Bundesbank mette in guardia dal disaccoppiamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come possibili vittime del disaccoppiamento della Germania dalla Cina, la banca centrale tedesca menziona espressamente le casse di risparmio, poiché finanziano spesso aziende di medie dimensioni attive nel Paese dell'Asia. La Bundesbank osserva poi che una crisi economica in Cina è ora “probabilmente sopportabile” per l’economia tedesca. Secondo una simulazione dello stesso istituto, se nella potenza asiatica la crescita degli investimenti diminuisse del 12 per cento e i consumi privati ​​scendessero del 3 per cento in due anni, il Pil della Germania perderebbe lo 0,7 per cento nel primo e l'1 per cento nel secondo tornando poi a espandersi. La Bundesbank suggerisce infine alle aziende tedesche di ridurre ulteriormente i rischi nei confronti della Cina e di rafforzare la loro resilienza. Tuttavia, un allontanamento completo della Germania da questo Paese, un “disaccoppiamento”, viene valutato “né realistico né auspicabile”. (Geb)