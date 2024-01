I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: governo, sostegno a Sudafrica su processo contro Israele alla Corte internazionale di giustizia - Il governo del Nicaragua ha comunicato alla Corte internazionale di giustizia (Icj) che intende appoggiare la richiesta del Sudafrica di portare Israele a processo per “crimini contro l’umanità”. Lo ha comunicato il governo di Managua in una nota ufficiale. “Come Stato parte della convenzione contro il genocidio, Nicaragua ha l’obbligo di cooperare con le organizzazioni internazionali per prevenire gli atti di genocidio”, si legge nella nota. “Questa decisione”, continua il testo, “riflette l’impegno del governo nella liberazione del popolo palestinese”. L'Icj dovrà ora esprimersi sull'ingresso del Nicaragua come Stato parte del processo. (segue) (Res)