I fatti del giorno - Roma (5)

- Turismo: nel 2023 a Roma 13.7 milioni di arrivi in alberghi, più 5,6 per cento su 2019 - Secondo le rilevazioni ufficiali finali dell'Ente bilaterale turismo del Lazio (Ebtl) nel 2023 gli arrivi complessivi negli esercizi alberghieri e nelle Rta (Residence) di Roma Capitale sono stati 13.767.073 (+ 5,60 per cento sul 2019, ultimo anno di riferimento prima del lungo periodo pandemico, chiusosi solo nei primi mesi del 2022). Lo rende noto Federalberghi Roma. Le presenze complessive nel 2023 sono state 31.494.609 (+2,65 per cento sul 2019). La domanda interna e quella estera hanno avuto andamenti diversi, con la seconda che ha registrato tassi di crescita più elevati. Gli arrivi di italiani sono stati 5.006.930 (+ 6,70 per cento sul 2019). Le presenze sono state 9.643.462 (+6,46 per cento rispetto al 2019). Gli arrivi di stranieri sono stati 8.760.143 (+4,99 per cento sul 2019). Le presenze sono state 21.851.147 (+1,05 per cento sul 2019). Questa mattina si sta svolgendo nella Capitale la 20ma edizione dell'Albergatore day, manifestazione di Federalberghi Roma che inaugura l'anno turistico con una giornata di incontri tra operatori e Istituzioni dedicata allo stato e alle prospettive del settore per la Capitale e non solo. (Rer)