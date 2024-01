FI: Ronzulli, in continuità con idee e valori Berlusconi, dovere morale continuare la sua storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia del presidente Berlusconi ha cambiato questo Paese. “Anche se non è presente fisicamente, per noi c'è ancora. Il partito è assolutamente in continuità, così come sono in continuità le idee, i valori che noi rappresentiamo per lui”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, ospite a “Coffee Break” su La7, in merito all'evento per i 30 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi. “Noi tutti siamo i suoi eredi e abbiamo il dovere morale di continuare questa storia. Il congresso sarà unitario, perché Antonio Tajani sarà l'unico candidato, anche questo credo sia un valore. Ci presentiamo uniti al primo congresso di Forza Italia dopo la scomparsa del nostro presidente, è stato importante trovare la quadra senza dare un'idea di smarrimento o confusione agli elettori", ha aggiunto. (Rin)