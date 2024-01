I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: Valditara, valorizza talenti e fornisce strumenti per realizzarsi nella vita - La Giornata internazionale dell’Educazione "è una preziosa occasione per ribadire la centralità della persona dello studente al cui servizio si pone la scuola per valorizzarne i talenti, formarlo ad una autentica libertà e fornirgli gli strumenti per realizzarsi nella vita". Lo scrive su X il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. (segue) (Rin)