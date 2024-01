© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Banca centrale taglia coefficiente di riserva obbligatoria, nel mercato 141 miliardi di dollari di liquidità - La Banca centrale della Cina (Pboc) taglierà il coefficiente di riserva obbligatoria (Rrr) per le istituzioni finanziarie di 0,5 punti percentuali a partire dal 5 febbraio prossimo, operando il taglio più consistente dal dicembre del 2021. Lo ha annunciato oggi il governatore dell'istituto, Pan Gongsheng, nel corso di una conferenza stampa a Pechino, precisando che la manovra finanziaria dovrebbe iniettare nel mercato 140,85 miliardi di dollari di liquidità. L'annuncio arriva nel quadro del forte calo sperimentato dai mercati azionari cinesi quest'anno, complici le ricadute della pandemia di Covid-19, l'inflazione decennale e la bolla immobiliare. Nel mese di gennaio, l'indice Csi 300 della Cina, che replica la performance dei primi 300 titoli negoziati alle Borse di Shanghai e Shenzhen, ha ceduto il 6 per cento. Contestualmente, l'indice Shanghai Composite è calato del 7 per cento, mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong, dove è quotata la maggior parte delle grandi aziende cinesi, ha registrato una contrazione di oltre 12 punti percentuali, toccando i minimi da 20 anni a questa parte. Come evidenziato dalla rivista statunitense "Foreign Policy", il crollo dei mercati azionari è in gran parte alimentato dalla sfiducia degli investitori stranieri, protagonisti di una consistente svendita di titoli a partire dal secondo semestre dello scorso anno. I dati sull'andamento del mercato arrivano a seguito di quelli sulla crescita economica cinese, che nel 2023 si è attestata al 5,2 per cento. (segue) (Res)