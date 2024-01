© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: bocciata proposta del Tmc per candidature unitarie delle opposizioni nel Bengala Occidentale - Mamata Banerjee, ministro capo del Bengala Occidentale e presidente dell’All India Trinamool Congress (Tmc), ha annunciato la bocciatura della proposta presentata dal suo partito per la presentazione di candidature unitarie delle forze di opposizione in quello Stato indiano, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo della Lok Sabah (Camera del popolo, la camera bassa del parlamento). Banerjee ha spiegato che i colloqui con il Congresso nazionale indiano per la condivisione dei seggi sono falliti sul nascere, e per questa ragione il Tmc concorrerà da solo alle elezioni. "Il mio partito aveva inviato una proposta (al Congresso nazionale indiano) che è stata subito bocciata", ha dichiarato oggi Banerjee, che ha espresso anche insoddisfazione per la decisione del Congresso di indire una manifestazione nel Bengala Occidentale senza informarla, nonostante entrambi i partiti siano parte dell'alleanza politica "India". (Res)