Ue: Spada (Assolombarda), elezioni disegneranno futuro, dobbiamo far valere nostra industria

- Le elezioni europee “disegneranno il nostro futuro. I nostri governi sono molto dipendenti dalle decisioni europee e noi dobbiamo cercare di far valere di più il nostro peso, intendo i dati della nostra industria, del nostro manifatturiero”. Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, intervenendo durante l’evento “Il mondo nel 2024. La grande frammentazione” in corso a Milano. Riferendosi alle elezioni europee, Spada ha ricordato che quest’anno quattro miliardi di persone andranno al voto “in Paesi molto delicati”. L’Europa è diventato un continente che “spesso e volentieri gioca il ruolo dell’arbitro, piuttosto di quello del giocatore. Così facendo non si perde mai la partita, ma non la si vince neppure” ha spiegato. La Cina e gli Stati Uniti “stanno crescendo, stanno investendo e l’Europa deve tenere il passo con coraggio, affrontando le sfide mondiali come quella dell’intelligenza artificiale” ha aggiunto. Il rischio, ha concluso Spada “è la deindustrializzazione, l’impoverimento dell’Europa e dell’Italia, e questo non possiamo permettercelo”. (Rem)