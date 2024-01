Cina: sale a 34 vittime il bilancio della frana nella provincia di Yunnan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 34 vittime il bilancio della frana che a inizio settimana ha colpito il remoto villaggio di Liangshui, contea di Zhenxiong, nella provincia meridionale cinese dello Yunnan. Lo riporta l'emittente di Stato "Cctv". A seguito dello smottamento, sono stati mobilitati sul posto circa 200 soccorritori e distribuite oltre 220 tende. Il presidente Xi Jinping ha invocato "sforzi a tutto campo" per la ricerca dei superstiti, date anche le rigide temperature nella regione. I ministeri per la Gestione delle emergenze e delle Finanze hanno stanziato circa sette milioni di dollari per contribuire all'assistenza degli sfollati. (Cip)