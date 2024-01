Corea del Sud: a rischio gli accordi multimiliardari per l'export di armamenti alla Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambiziosi accordi multimiliardari negoziati dalla Corea del Sud per la fornitura di avanzati sistemi d'arma alla Polonia sono a rischio a causa di problemi di finanziamento. Lo scrive il quotidiano "Korea Herald", ricordando che i due Paesi hanno firmato nel luglio 2022 un accordo iniziale per la fornitura a Varsavia di carri armati, semoventi d'artiglieria e aerei da combattimento dal valore complessivo pari a 17mila miliardi di won (circa 12,7 miliardi di dollari). Il governo polacco e le principali aziende coreane della difesa avrebbero dovuto firmare un nuovo accordo entro l'anno successivo, ma il processo si è arenato proprio a causa dell'incertezza relativa ai finanziamenti. La Export-Import Bank of Korea, che avrebbe dovuto aiutare a finanziare l'accordo, ha infatti raggiunto il limite legale di credito per gli accordi di grandi dimensioni. Non è inusuale - ricorda il "Korea Herald" - che i Paesi che si aggiudicano grandi contratti di fornitura assistano finanziariamente i loro partner commerciali. La Corea del Sud ha già prestato 17mila miliardi di won alla Polonia per finanziare il primo accordo: la Eimbank coreana e la Korea Trade Insurance Corp. in particolare, hanno concesso a Varsavia prestiti e garanzie per un importo pari a 6mila miliardi di won ciascuna. Il secondo accordo per la fornitura di sistemi difensivi richiederebbe la concessione alla Polonia di ulteriore credito per 20mila miliardi di won, ma la Eximbank non dispone più di alcun margine legale per la concessione di ulteriori finanziamenti. Secondo il "Korea Herald", in assenza di un intervento legislativo dell'Assemblea nazionale coreana, complicato da resistenze politiche, gli accordi con la Polonia sono a rischio. Al momento non si scorgono i margini per il superamento dello stallo parlamentare, tanto che il governo coreano starebbe valutando la possibilità di raccogliere capitale tramite un consorzio di grandi banche commerciali. (Git)