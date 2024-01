Imprese: Airbus Helicopters registra 410 ordini lordi nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 Airbus Helicopters ha registrato 410 ordini lordi (393 netti), evidenziando una costante ripresa del mercato con una forte performance per gli elicotteri biturbina leggeri e medi. Lo ha reso noto un comunicato di Airbus. Gli ordini sono arrivati da 179 clienti in 47 Paesi. L'azienda ha consegnato 346 elicotteri nel 2023, ottenendo una quota preliminare del 54 per cento del mercato civile e parapubblico. "Gli ordini acquisiti da Airbus Helicopters nel 2023, che hanno registrato un aumento di circa il 10 per cento in unità rispetto al 2022, evidenziano la sua crescita stabile nonostante il contesto globale di inflazione e instabilità geopolitica", ha dichiarato l’amministratore delegato di Airbus Helicopters, Bruno Even. "È anche una testimonianza della versatilità dei nostri prodotti sia sul mercato civile che su quello militare e desidero ringraziare i nostri clienti che continuano ad affidare le loro missioni critiche ad Airbus Helicopters", ha aggiunto. Il 2023 è stato un anno ricco di novità, con il primo volo del dimostratore DisruptiveLab, dotato di una nuova architettura aerodinamica volta a ridurre il consumo di carburante, e il primo volo dell'NH90 Sea Tiger, l'elicottero all'avanguardia per la guerra antisommergibile della Marina tedesca. L'azienda ha anche dato il benvenuto a un nuovo membro della famiglia Airbus quando la Marina spagnola ha preso in consegna i suoi primi elicotteri H135. (segue) (Com)