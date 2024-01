Imprese: Airbus Helicopters registra 410 ordini lordi nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La difesa e la sicurezza sono una delle priorità strategiche di Airbus Helicopters e continuiamo a innovare e sviluppare per aumentare le capacità di missione dei nostri clienti. La firma da parte delle forze armate tedesche del più grande contratto per l'H145M con un massimo di 82 elicotteri da attacco leggero alla fine del 2023 ne è una testimonianza. Sul fronte dello sviluppo, l'H175M ha effettuato con successo dimostrazioni di volo nelle condizioni estreme di caldo e di alta quota del deserto in Arabia Saudita, mentre il VSR700 ha dimostrato le sue prestazioni durante le prove in mare da una fregata multimissione della Marina francese. Continuiamo inoltre ad ampliare il nostro portafoglio di UAS con l'acquisizione di Aerovel, che ci consentirà di offrire ai nostri clienti ulteriori capacità di missione con team con equipaggio e senza equipaggio", ha continuato Even. I contratti di supporto globale e l'offerta HCare hanno continuato a riscuotere successo nel 2023 sia presso i clienti civili che presso quelli militari. Centoquaranta nuovi elicotteri sono stati coperti da contratti "a ore", portando il totale a 2760 elicotteri. (segue) (Com)