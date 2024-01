Imprese: Airbus Helicopters registra 410 ordini lordi nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'innovazione e la sostenibilità sono rimaste al centro dell'attenzione dell'azienda, che ha continuato a investire in dimostratori volti a far avanzare la sua tabella di marcia per la decarbonizzazione e a migliorare la sicurezza dell'aviazione. Il FlightLab di Airbus Helicopters ha testato con successo un sistema di controllo di volo elettrico che ha permesso di sostituire tutti e tre i controlli pilota convenzionali con un unico stick pilota, una novità assoluta nel settore degli elicotteri. A seguito di queste prove di volo FBW, Airbus Helicopters, in collaborazione con Airbus UpNext, ha potuto testare funzionalità autonome avanzate per semplificare la preparazione e la gestione delle missioni, ridurre il carico di lavoro dei piloti di elicotteri e aumentare ulteriormente la sicurezza. "Così come il DisruptiveLab sarà utilizzato per testare l'ibridazione per gli elicotteri monomotore, abbiamo presentato il PioneerLab con l'obiettivo di testare l'ibridazione per i velivoli bimotore e di introdurre materiali a base biologica. Abbiamo anche iniziato ad assemblare il CityAirbus NextGen a Donauwörth e abbiamo concluso l'anno eseguendo l'accensione. Abbiamo anche aumentato al 10 per cento l'uso del SAF per i nostri voli di prova di sviluppo, addestramento, consegne e per i voli traghetto a Marignane e a Donauwoerth e continueremo a estenderlo agli altri siti nel 2024", ha continuato Even. I risultati finanziari di Airbus per l'anno 2023 saranno resi pubblici il 15 febbraio 2024. (Com)