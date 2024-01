Turismo: Gualtieri, dati molto positivi per Roma ma vogliamo sia prima nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore del turismo "finché non siamo i numeri uno non ci accontentiamo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della 20ma edizione dell'Albergatore day, organizzato da Federalberghi all'hotel Parco dei Principi a Roma. "La città di Roma - ha spiegato - sta vivendo un momento positivo, sentiamo che il settore sta tirando come non mai. Voglio ringraziare gli albergatori e tutto il mondo che sta sostenendo il rilancio del turismo a Roma. La capacità di accogliere e rinnovare è un pezzo importante attrattività della città. La qualità del lavoro aiuta tutta la comunità cittadina e nazionale a esserenl beneficiari del sostegno e della vitalità di un settore che è strategico per la natura, l'identità e l'economia della nostra città e del nostro Paese. I numeri sono frutto di un lavoro comune che stiamo realizzando con uno spirito positivo". (segue) (Rer)