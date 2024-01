Turismo: Gualtieri, dati molto positivi per Roma ma vogliamo sia prima nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo il dovere di fare tante cose, ed è importante avere un interlocutore serio e affidabile, capace di avere in mente la complessità delle questioni - ha proseguito il sindaco -. Se un ministro deve guardare tutti i giorni lo spread, il sindaco di Roma deve guardare tutti i giorni gli arrivi e il borsino del turismo, è l'indicatore più importante. Il fatto che questo indicatore sia positivo è per noi molto importante. Stiamo facendo molto per fare di Roma il centro pulsante di grandi eventi. L'ultimo concerto di Capodanno ha aiutato questi numeri straordinari. Ma per una città come Roma superare la pandemia, crescere, attrarre turismo e convegni, andare oltre i livelli pre Covid non è sufficiente, essere nel ranking delle prime città al mondo non è sufficiente", ha sottolineato Gualtieri. (segue) (Rer)