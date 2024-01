Turismo: Gualtieri, dati molto positivi per Roma ma vogliamo sia prima nel mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finché non siamo i numeri uno non ci accontentiamo - ha concluso Gualtieri -. La fase positiva che stiamo attraversando non deve essere motivo di rilassamento. Dobbiamo andare avanti. Roma è piena di cantieri del Giubileo e del Pnrr, stiamo realizzando numerosi interventi per essere una città non solo più manutenuta ma anche una città di sviluppo e innovazione. Saremo tra le prime città ad avere una copertura 5G su tutto il territorio con una partnership pubblico privato. Questa città non la si cambia solo con volontà amministrazione ma anche con il contributo di tutte le forze e le energie di tutta la città", ha concluso Gualtieri. (Rer)