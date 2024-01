Mar Rosso: Squeri (Dg Steriltom), aumenti fino al 10 per cento, rischio competitività made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le crisi internazionali e da ultimo quella in atto nel Mar Rosso, come industria di trasformazione leader nella produzione di polpa di pomodoro, “stiamo avendo gravi problemi di costi che sono aumentati fra i 1.000 e 1.500 euro a container. E' quanto dichiara Alessandro Squeri, Dg di Steriltom società leader a livello Ue nella produzione di polpa di pomodoro per il settore Food Service e Industriale. “L'impossibilità di passare tramite il Mar Rosso costringe le navi portacontainer a transitare per rotte molto più lunghe. Questo modifica l'offerta di navi disponibili e provoca speculazione nel mercato. La polpa di pomodoro - aggiunge - è un prodotto che, come molte altre eccellenze made in Italy, occupa tanto spazio rispetto al valore, per questo gli aumenti rischiano di valere fino al 10 per cento sul prodotto finito. Tutto questo mette in forte dubbio la nostra competitività sui mercati esteri come Australia e Giappone, ma anche negli Usa dove i noli sono già saliti proprio per ragioni speculative in proporzioni maggiori che per le rotte del Mar Rosso. Siamo molto preoccupati e stiamo cercando di supportare i nostri clienti nella gestione di questo problema che rischia, nel breve, di andare ad incidere negativamente sul carrello della spesa e sul potere d'acquisto delle famiglie", conclude Squeri. (Rin)