Russia: deputato Kartapolov, forze ucraine hanno abbattuto aereo Il-76 con tre missili

- Le forze ucraine hanno abbattuto nella regione di Belgorod l'aereo russo Il-76, con 65 prigionieri di guerra ucraini a bordo, con tre missili. Lo ha affermato il direttore della commissione Difesa della Duma d Stato (camera bassa del Parlamento di Mosca), Andrej Kartapolov. "Alle 11 circa (9 ora italiana), vicino all'aeroporto di Belgorod, un aereo Il-76 delle forze aeree russe si è schiantato. A bordo c'erano 65 ex militari delle Forze ucraine, prigionieri di guerra trasportati per uno scambio", ha affermato Kartapolov, citato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "La leadership ucraina era ben consapevole dell'imminente scambio, era informata su come sarebbero stati consegnati i prigionieri. Ma l'aereo Il-76 è stato abbattuto da tre missili di un sistema antiaereo Patriot o Iris-T di fabbricazione tedesca, gli esperti lo stabiliranno", ha aggiunto Kartapolov. (Rum)