Tunisia: avvocato Sonia Dahmani compare davanti a giudice istruttore, è accusata di diffusione di notizie false

- L'avvocato Sonia Dahmani comparirà oggi davanti al giudice istruttore del Tribunale di Tunisi per rispondere all'accusa di "utilizzo intenzionale di sistemi di informazione e comunicazione per diffondere notizie false e informazioni false con l'obiettivo di nuocere alla pubblica sicurezza, diffamazione e incitamento di altri". Secondo l’emittente radiofonica "Mosaique fm", che ha dato la notizia, il Comitato generale delle carceri e degli istituti di rieducazione aveva esposto denuncia contro Dahmani, per alcune sue dichiarazioni mendaci circa lo stato delle carceri tunisine. Sonia Dahmani, 54 anni, in una intervista alla radio privata "Ifm", il giorno dopo la fuga di cinque terroristi dal carcere di massima sicurezza di Mornaguia, aveva criticato le condizioni di alcuni detenuti e a sostegno della sua tesi, aveva dichiarato che "come toilette, i prigionieri avevano solo un buco nel terreno", riferendosi a quella che potrebbe assomigliare a una toilette turca. (Tut)