Roma: al via convegno sull'acqua, Celli "giornata di confronto su gestione e tutela"

22 luglio 2021

- Ha preso il via nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio il convegno "Roma città dell'acqua. Tutela, risorse, futuro". Nel corso dell'evento si alterneranno - tra gli altri - gli interventi istituzionali del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del ministro della Protezione civile, Nello Musumeci. In apertura dei lavori a prendere la parola è stata la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Una importante giornata di confronto e riflessione che metterà al centro il rapporto di Roma con l'acqua, le politiche e le strategie per gestire, tutelare e valorizzare un bene primario e prezioso", ha spiegato Celli. "Un appuntamento inoltre che rappresenta un nuovo step per la candidatura di Roma al Water World Forum 2027", ha aggiunto. (segue) (Com)