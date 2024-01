Germania: Merz (Cdu) aperto a discutere di arruolamento cittadini Ue nelle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, ha affermato di essere “aperto” a discutere della possibilità di arruolare cittadini di altri Stati membri dell'Ue nelle Forze armate della Germania (Bundeswher). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine zeitung”, l'obiettivo è colmare la carenza di personale militare. Alla guida del principale partito di opposizione al Bundestag, Merz ha aggiunto che, a fronte della mancanza di personale nella Bundeswehr, è anche “giusto” il dibattito in merito al ripristino del servizio militare obbligatorio in Germania, sospeso nel 2011, sul modello di quello in vigore in Svezia. (Geb)