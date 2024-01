Regno Unito: sindacati contro indiana Tata Steel su chiusura a Port Talbot, "grossolana ipocrisia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tata Steel, società proprietaria dell'acciaieria di Port Talbot, in Regno Unito, è stata accusata di "grossolana ipocrisia" dopo aver annunciato decisione di chiudere due altiforni nel Galles meridionale. Nel mentre, infatti, la società si appresta ad aprire un nuovo altoforno in India. Tata ha annunciato la scorsa settimana che sino a 2.800 posti di lavoro potrebbero essere tagliati nell'ambito del progetto che prevede la chiusura di due enormi altiforni di Port Talbot per sostituirli con un forno elettrico ad arco. Tuttavia, i vertici sindacali dell'impianto hanno detto al quotidiano britannico “The Guardian” che la decisione è in contrasto con un progetto di costruzione di un nuovo enorme altoforno nel complesso industriale di Tata a Kalinganagar, nell'India orientale, che sta entrando nelle fasi finali. I tagli ai posti di lavoro hanno infiammato le tensioni tra i sindacati e il governo, che secondo i lavoratori del comparto siderurgico avrebbe dovuto offrire maggiori aiuti finanziari all’azienda per sostenere la produzione nazionale. Ieri i lavoratori del settore si sono riuniti fuori Westminster per protestare contro la decisione mentre dal Partito laborista fanno sapere che intendono forzare un voto del Parlamento sul futuro dell’industria siderurgica britannica. (Rel)