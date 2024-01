Napoli: morto giornalista Renato Rocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo del giornalismo napoletano in lutto: Renato Rocco, decano dei cronisti partenopei, è stato stroncato da un infarto mentre si trovava in casa con i figli, Edoardo ed Antonio, che hanno perso la loro mamma, Alessandra Origo, anche lei giornalista, il 3 novembre scorso. Rocco, 71 anni, era conosciuto e apprezzato per il suo lavoro decennale in diverse testate ma anche per l'impegno sul versante associativo della categoria: per anni è stato presidente dell'unione cronisti di Napoli. Nato e cresciuto nei giornali cartacei, negli anni più recenti della sua lunga carriera giornalistica Rocco non ha avuto il timore di scoprire il giornalismo online, calandosi appieno nella nuova realtà e lanciandosi in una nuova avventura che lo ha tenuto legato alla sua professione e alla sua passione. I funerali si terranno domani alle 16 alla parrocchia di San Vincenzo Pallotti in via Manzoni, 1.(Ren)