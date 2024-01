Siria: al via la 21ma riunione internazionale di Astana con Iran, Russia e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati questa mattina i colloqui della 21ma riunione internazionale di Astana, capitale del Kazakhstan, tra le delegazioni di Siria, Iran, Russia e Turchia, la cui conclusione è prevista per domani, 25 gennaio. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana “Sana". Mentre la prima giornata è dedicata a incontri bilaterali e tripartiti fra le delegazioni partecipanti, la seconda prevede una sessione plenaria in cui verrà letto il resoconto degli incontri e una serie di conferenze stampa. Al vertice, prendono parte la delegazione siriana, guidata dal viceministro degli Esteri Bassam Sabbagh, e le delegazioni dei Paesi garanti del processo di Astana (Russia, Iran e Turchia), insieme all'inviato speciale presidenziale russo per la Siria, Aleksandr Lavrentjev, al consigliere senior del ministro degli Esteri iraniano per gli affari politici speciali, Ali Asghar Khaji, e a una delegazione delle Nazioni Unite, guidata dalla vice inviata speciale del segretario generale in Siria, Najat Rochdi. Inoltre, agli incontri parteciperanno, in qualità di osservatori, i rappresentanti dei Paesi confinanti della Siria (Libano, Iraq e Giordania), nonché rappresentanti delle Nazioni Unite, dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati e del Comitato internazionale della Croce rossa. (segue) (Lib)