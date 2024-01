Siria: al via la 21ma riunione internazionale di Astana con Iran, Russia e Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della riunione di oggi e domani, l'inviato speciale presidenziale russo Lavrentjev ha dichiarato che la Russia non vuole che la Siria venga trascinata in un conflitto in Medio Oriente e farà tutto il possibile per impedirlo. "La situazione intorno alla Striscia di Gaza influisce anche su quella relativa alla Siria. Il numero di attacchi aerei che Israele effettua, come dice, contro obiettivi iraniani e contro formazioni iraniane in Siria, si è intensificato. Respingiamo categoricamente questa opzione per risolvere il problema, perché porta solo ad un'escalation di violenza e non vogliamo che anche la Siria venga coinvolta in un conflitto regionale. Per questo faremo tutto il possibile per impedirlo", ha affermato l'inviato. Secondo alcuni analisti politici russi citati da "Sana", questa volta l'incontro internazionale di Astana vedrà la discussione degli ultimi sviluppi della situazione nella regione alla luce delle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza, che vanno avanti dallo scorso 7 ottobre, giorno dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele. (Lib)