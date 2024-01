Energia: Arrigoni (Gse), efficientamento da riscrivere, presto consultazione Mase su revisione conto termico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

All'interno del tema del green building "c'è quello dell'efficientamento energetico, che rappresenta un mondo da riscrivere". Lo ha detto il presidente del Gestore dei servizi energetici (Gse), Paolo Arrigoni, intervenendo all'evento dal titolo "Green building europeo: le opportunità per il settore delle Energy service company (Esco)", in corso al centro Gse a Roma. "L'efficientamento energetico nella transizione è il driver più importante. In Europa si è affermato il concetto dell'efficientamento energetico al primo posto e assieme al risparmio energetico riducono i costi delle bollette e consentono di recuperare gli investimenti in breve tempo", ha aggiunto il presidente. "Nello sviluppo delle politiche energetiche il Gse svolge un ruolo di supporto verso la Pubblica amministrazione, gli enti e i ministeri - con cui abbiamo sottoscritto accordi di collaborazione - e verso le imprese. Inoltre, sulla revisione del conto termico il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica prossimamente avvierà una consultazione sulle logiche e gli aspetti da normare", ha concluso Arrigoni.