Roma: Gualtieri, necessario governare con visione e criterio risorsa idrica

22 luglio 2021

- L'acqua "è l'elemento principale attraverso il quale percepiremo gli effetti del cambiamento climatico" ed "è strategica per lo sviluppo socio economico di qualsiasi territorio" per questo "necessita di essere governata con capacità di visione e criterio". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto al convegno "Roma. Città dell'acqua. Tutela, risorse, futuro". L'evento di oggi "è un'opportunità per focalizzare l'attenzione su un aspetto che è centrale per noi nelle politiche di Roma Capitale e nel dialogo con le istituzioni che si stanno misurando con le sfide del nostro tempo, prima tra tutte la crisi climatica", ha spiegato. (segue) (Rer)