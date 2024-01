Roma: Gualtieri, necessario governare con visione e criterio risorsa idrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante - ha proseguito Gualtieri - ragionare insieme sui rischi e sulle opportunità legate al corretto consumo dell'acqua e mettere la risorsa idrica al centro dell'agenda mondiale". Per questo "il nostro obiettivo è quello di un piano di investimenti per ridurre l'impatto dei cambiamenti mondiali - ha sottolineato -. Abbiamo già iniziato un'azione nelle zone più periferiche della città, ma complessivamente parliamo di oltre 2 miliardi di investimenti, di questi più di 1 miliardo per la messa in sicurezza e il raddoppio dell'Acquedotto del Peschiera". E poi "investimenti legati all'innovazione per potenziare la raccolta e il riuso delle acque meteoriche - ha concluso - così come è centrale il lavoro sul Tevere, non solo sulla pulizia ma per restituirlo alla città a partire dai parchi di affaccio" e "gli investimenti per rafforzare il rapporto con il mare di Roma". (Rer)