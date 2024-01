Regno Unito: agenzia sicurezza informatica, IA renderà più complesso riconoscere truffe via email

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligenza artificiale renderà difficile individuare se le email sono autentiche o inviate da truffatori e malintenzionati, compresi i messaggi che chiedono agli utenti di reimpostare le loro password. E’ il monito lanciato dall'agenzia britannica per la sicurezza informatica (Ncsc), secondo cui le persone faranno fatica a identificare i cosiddetti messaggi di “phishing” - in cui gli utenti vengono indotti a consegnare password o dati personali - a causa del sempre più elevato di sofisticazione degli strumenti di intelligenza artificiale. L'IA generativa, termine con cui si indica la tecnologia in grado di produrre testo, voce e immagini convincenti a partire da semplici richieste digitate a mano, è diventata ampiamente disponibile al pubblico attraverso chatbot come ChatGpt e versioni gratuite note come modelli open source. Nella sua ultima valutazione dell'impatto dell'IA sulle minacce informatiche che incombono sul Regno Unito, Ncsc ha riferito che l'IA aumenterà "quasi certamente" il volume degli attacchi informatici e ne accentuerà l'impatto nei prossimi due anni.(Rel)