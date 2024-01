Roma: controlli nel quartiere Esquilino e in zona stazione Termini, 3 arresti e 4 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In manette sono finiti un 45enne romano che, nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, è stato sorpreso in strada, in compagnia di una donna, in assenza di permessi o autorizzazioni; due cittadini – un 20enne italiano e un 19enne tunisino – bloccati dopo aver ceduto, in via Cialdini, alcune dosi di cocaina ad un giovane. I due sono stati trovati in possesso di 6 grammi di crack, 9 grammi di cocaina e 715 euro, ritenuti proventi dell’attività illecita. I Carabinieri hanno poi denunciato un cittadino nepalese, senza fissa dimora, per resistenza a Pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. In particolare, presso un ristorante in via Manzoni, l’uomo stava recando disturbo ai clienti e, alla vista dei militari, ha opposto energica resistenza, tentando di spintonarli, rifiutandosi di farsi identificare. (segue) (Rer)