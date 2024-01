Autonomia: Zingaretti (Pd), tradita Costituzione, governo avvia secessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "No, non è una legge per l'autonomia: quella di Calderoli è una legge che dà avvio alla secessione in Italia. La Costituzione combatte e limita le diseguaglianze. Questa legge invece le norma, le cristallizza e da il via a ulteriori processi di disgregazione. Si tratta di un vero e proprio tradimento dello spirito costituzionale: dell'articolo 3 e dell'articolo 5, che indica la Repubblica come 'una e indivisibile'". Lo scrive il deputato dem Nicola Zingaretti sul quotidiano "La Stampa", in merito al ddl sull'Autonomia differenziata. "Queste scelte del governo Meloni, è utile ripeterlo, non sono 'solo' contro il Sud, sono contro l'Italia. Indeboliscono le politiche pubbliche nazionali in un tempo nel quale la globalizzazione rende esse stesse troppo deboli per incidere e migliorare le condizioni e le prospettive di vita delle persone. Tutto questo le opposizioni dovrebbero dirlo insieme e, sempre insieme, lanciare iniziative comuni parlando a tutto il Paese. Fa bene dunque il Pd a essere la forza più unitaria e a insistere con caparbietà sul dialogo", conclude. (Rin)