Tlc: Open Fiber, nel cuneese fino al primo 2024 buono regalo per i nuovi utenti

- Arriva il voucher di 50 euro da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante Q8: è questa l'offerta a disposizione dei cittadini in 3 comuni della provincia di Cuneo che intenderanno attivare entro il primo aprile 2024 una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber. "Open Fiber ti premia" è una iniziativa mirata a incentivare l'utilizzo della rete ad altissima velocità e capacità realizzata nelle zone coinvolte dal Piano Bul. I comuni della provincia di Cuneo dove si potrà richiedere il voucher sono: Bernezzo, Carrù e Villanova Mondovì. (Com)