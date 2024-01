Russia: ministero Difesa, Il-76 si schianta in regione Belgorod con 65 prigionieri di guerra ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo militare russo Il-76, che trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini per effettuare lo scambio, si è schiantato nella regione di Belgorod. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo. Inoltre, sul bordo su trovavano sei membri dell'equipaggio e altri due accompagnatori. La Commissione delle forze spaziali russi si è recata sul luogo dell'incidente per stabilire le cause dell'accaduto insieme ai medici e ai funzionari delle forze dell'ordine. (Rum)