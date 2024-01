Sardegna: il 2 febbraio all'ExMè di Nuoro Terre dei tesori, i percorsi di Campagna Amica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un viaggio alla scoperta dei tesori del mondo agricolo che saranno accompagnati dal patrimonio materiale e immateriale che contraddistingue la vasta cultura barbaricina. Dopo il successo della prima giornata all’ExMè di Nuoro dello scorso primo dicembre, riprende venerdì 2 febbraio, sempre nella location del primo mercato coperto in Sardegna di Campagna Amica, “Terre dei tesori – I Percorsi di Campagna Amica”, l’iniziativa promossa da Coldiretti Nuoro Ogliastra, Campagna Amica Nuoro Ogliastra ed ExMè Nuoro. Un percorso periodico che porta in vetrina e per i tantissimi clienti del mercato, i profumi, i sapori, i saperi, l’identità e la tradizione del territorio attraverso le eccellenze agroalimentari dei Comuni che si trovano all’interno della vecchia provincia di Nuoro. Ancora una volta l'agroalimentare di qualità dei produttori di Campagna Amica sarà al fianco dell'artigianato, per far conoscere ancora di più l’identità delle nostre comunità che si distinguono per la propria unicità ed innovazione nel valorizzare le proprie produzioni oltre alla cultura e alla gastronomia. (segue) (Rsc)