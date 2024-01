Sardegna: il 2 febbraio all'ExMè di Nuoro Terre dei tesori, i percorsi di Campagna Amica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I percorsi di Campagna Amica – spiega il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Leonardo Salis – hanno una duplice valenza: quella della valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico all’interno del suo territorio, quindi con la musica, l’arte, l’artigianato e tutto ciò che è espressione di quel mondo rurale. L’opportunità per fare da apripista in molteplici percorsi finalizzati alla scoperta del nostro variegato territorio”, sottolinea. “In sintesi – continua il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Alessandro Serra – i Percorsi di Campagna Amica mettono insieme i valori della rete Campagna Amica che è divenuta la rete di vendita diretta più grande al mondo sotto lo stesso brand. Sono quelli della valorizzazione della stagionalità, del chilometro 0 e, più in generale, dei prodotti locali con un volto e una identità – prosegue - prodotti che hanno una storia, una narrazione raccontata da chi li produce. Ma Campagna Amica è anche comunità, aggregazione, socialità. Temi che saranno presenti nei nostri molteplici percorsi a cominciare da venerdì – conclude Serra - percorsi che ci vedranno collaborare non solo con il Comune ospitante, Nuoro, ma anche con le amministrazioni di tutto il territorio provinciale”. (Rsc)