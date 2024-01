Germania: in corso lo sciopero dei macchinisti ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso in tutta la Germania lo sciopero indetto dal Sindacato dei macchinisti ferroviari (Gdl), che proseguirà fino al 29 gennaio. Dalle 2:00 di questa notte, si è fermato il trasporto dei passeggeri, dopo lo stop dei treni merci alle 18:00 di ieri. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, si tratta dell'astensione dal lavoro più lunga nella storia della Gdl, a cui le Ferrovie tedesche (Db) hanno risposto con un piano di emergenza. Allo stesso tempo, il gruppo di proprietà del governo federale ha avvertito che la circolazione dei treni subirà “restrizioni significative”, variabili tra le regioni. Lo sciopero della Gdl si inserisce nella disputa in corso tra il sindacato e Db sul rinnovo del contratto collettivo. (segue) (Geb)