Germania: in corso lo sciopero dei macchinisti ferroviari (2)

- Dall'inizio di novembre scorso, l'organizzazione dei lavoratori chiede aumenti degli stipendi per 555 euro al mese, una riduzione dell'orario di lavoro da 38 a 35 ore settimanali per i dipendenti a turni con piena compensazione salariale e un bonus contro l'inflazione da tremila euro. Non vedendo accolte le proprie richieste, la Gdl ha tenuto da allora tre scioperi su scala nazionale, l'ultimo dal 10 al 12 gennaio. Dopo aver dichiarato fallite le trattative con Db, a dicembre, il sindacato ha votato per l'astensione dal lavoro a tempo indeterminato, rifiutando le offerte dell'azienda. Db ha proposto offre un aumento dei salari in più fasi su 32 mesi di circa il 13 per cento, invece dell'11 per cento precedente, e un premio contro l'inflazione. Inoltre, i macchinisti dovrebbero poter ridurre l'orario di lavoro da 38 a 37 ore a partire dal 2026 senza perdite negli stipendi. (Geb)