Moldova: Nicu Popescu si dimette dall'incarico di ministro degli Esteri

- Il ministro degli Esteri della Moldova, Nicu Popescu si è dimesso dall'incarico. E' stato lo stesso Popescu ad annunciarlo. "Desidero informarvi che ho preso la decisione di riconsegnare il mio mandato come vicepremier e ministro degli Affari esteri. Ho raggiunto con successo gli obiettivi di politica estera fissati al momento della mia nomina e in questa fase ho bisogno di una pausa", ha dichiarato Popescu. Prima di diventare ministro, Nicu Popescu è stato ricercatore presso il Centro per gli studi politici europei di Bruxelles, poi analista e direttore di programma presso il Consiglio europeo per le relazioni esterne (Ecfr), analista presso l'Istituto per gli studi sulla sicurezza dell'Unione europea e consigliere per la politica estera e l'integrazione europea presso il gabinetto del primo ministro della Moldova. Il 22 giugno 2022, sotto il mandato di capo della diplomazia ricoperto da Nicu Popescu, la Moldova ha ottenuto lo status di Paese candidato all'adesione all'Ue. Il 26 dicembre, la presidente Maia Sandu ha conferito a Popescu l'Ordine della Repubblica, il più alto riconoscimento statale. Fonti citate dall'agenzia d'informazione moldava "Deschide.md" hanno riferito che Popescu sarà nominato capo negoziatore per l'adesione della Moldova all'Unione europea. (Rob)