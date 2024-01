Gaza: presidenza palestinese segnala pericolo sfollamento civili da Khan Yunis a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp ha segnalato il pericolo che le Forze di difesa israeliane (Idf) chiedano alla popolazione di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, di lasciare i loro luoghi di residenza per dirigersi verso Rafah, al confine con l’Egitto, definendo tali richieste un "crimine di guerra che non può essere tollerato”. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. La presidenza palestinese ha affermato che “sono diventate chiare le intenzioni dell'occupazione israeliana di allontanare i figli del popolo palestinese dai loro territori e dalla loro patria". La presidenza ha invitato la comunità internazionale, in particolare l'amministrazione statunitense, a “intervenire immediatamente per impedire a Israele di commettere questo crimine serio e importante”.(Res)