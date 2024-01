Pnrr: a Roma arriva un atlante dei 279 interventi comunali per scoprire i progetti sotto casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi a Roma sono stati aggiudicati appalti per oltre 800 milioni di euro del Pnrr su un totale di 1 miliardo e 150 milioni, gestiti in modo diretto dal Comune di Roma. Il Campidoglio ha ottenuto il via libera nei bandi ministeriali del Pnrr nel 90 per cento dei casi e a oggi, l'amministrazione comunale, ha presentato un Atlante - disponibile in versione cartacea e digitale sul web - che illustra i 279 interventi previsti nella Capitale e gestiti dal Comune. I progetti con ricaduta sulla città, infatti, se si includono le risorse della provincia gestite da Città metropolitana di Roma, ammontano a 2,4 miliardi e se si contemplano gli interventi gestiti da altre realtà, pubbliche o private, l'ammontare delle risorse destinate a Roma lievita ulteriormente. Ieri nella Sala delle Bandiere in Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato il volume e ha spiegato: "Si tratta di un importante strumento di divulgazione e di partecipazione per i cittadini a uno dei processi amministrativi più importanti per la città. Non è solo un elenco prezioso ma è uno strumento da consultare per avere sia una visione della trasformazione della città, affidata al Pnrr, sia per conoscere i dettagli dei progetti e lo stato del loro avanzamento". Il Pnrr a Roma, ha sottolineato il sindaco, "non è una semplice lista di interventi: abbiamo usato lo schema del Pnrr per tutti gli investimenti lungo gli assi della sostenibilità, dell'innovazione e della coesione sociale e territoriale. L'Atlante restituisce la configurazione topografica e territoriale - ha detto Gualtieri - ma aiuta a capire anche la configurazione dei progetti intesi come una sorta di leva per una trasformazione più ampia e generale di Roma. A oggi sono partiti tanti cantieri e altri partiranno nei prossimi mesi. Parliamo di interventi avviati da zero e per cui, a oggi, già ci sono i cantieri in città dopo due anni". (segue) (Rer)